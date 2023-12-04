رمسـة مـلاعب

خلاف

دخل مهاجم أجنبي في خلاف مع مدربه، بعدما أصبح لا يشارك بشكل أساسي في المباريات الماضية، رغم أنه لاعب دولي كبير، وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم» إنه ليس لديه تفسير حول عدم مشاركته، وإنه يجب توجيه هذا السؤال إلى المدرب.

غياب

استغرب متابعون لدوري أدنوك للمحترفين غياب لاعب أجنبي انضم إلى أحد أندية أبوظبي الصيف الماضي، بعدما شارك 20 دقيقة فقط مع فريقه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في الوقت الذي لم يشارك فيه في أي مباراة في الدوري، دون تفسير واضح من النادي.

تجديد

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دبي بصدد الإعلان عن تجديد عقد لاعب أجنبي خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلى جانب أن اللاعب أبدى رغبته في البقاء رغم تلقيه أكثر من عرض للرحيل إلى الدوري السعودي.