«يد الشارقة» تقبض على كأس «السوبر الإماراتي - البحريني»

احتاج فريق الشارقة إلى الأشواط الإضافية لإعلان نفسه بطلاً لكأس «السوبر الإماراتي البحريني» للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه، أمس، على ضيفه النجمة البحريني (32-31)، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (28-28).

وكسر الشارقة «العقدة» التي لازمته أمام النجمة، بعدما كان قد خسر أمام الفريق البحريني في النسخ الثلاث الأخيرة.

وجاءت بداية المباراة قوية من جانب الشارقة، بعد أن نجح خلال الدقائق العشر الأولى في التقدّم بفارق ثمانية أهداف وبنتيجة 10-2، قبل أن يتمكّن النجمة من استعادة اتزانه، وتقليص الفارق إلى أربعة أهداف، مع نهاية الشوط الأول متأخراً خلف «الملك» بنتيجة 15-11.

ودفع الشارقة ضريبة غالية مع انطلاق الشوط الثاني، إثر تسرّع لاعبيه في إنهاء الهجمات، وعدم القدرة على سد الثغرات الدفاعية، ما سمح لفريق النجمة بمواصلة تقليص الفارق، ومعادلة النتيجة في الثانية الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة (28-28)، وفرض شوطين إضافيين لمدة خمس دقائق لكل منهما.

واستطاع النجمة التقدّم للمرة الأولى في المباراة، مع انطلاق الشوط الإضافي الأول، قبل أن يتمكّن الشارقة من معادلة النتيجة مع انتهاء هذا الشوط (30-30)، ليشهد الشوط الإضافي الثاني تألق حارس الشارقة الدولي محمد إسماعيل، ما منح زملاءه الحافز الإضافي لحسم اللقب والفوز بالمباراة في ثانيتها الأخيرة بنتيجة 32-31.

وعقب نهاية المباراة، تَوّج رئيس اتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس الاتحاد البحريني، علي عيسى، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، لاعبي النجمة بالميداليات الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس النسخة السادسة من «السوبر الإماراتي البحريني».