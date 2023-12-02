الإمارات تفوز بتنظيم «كأس العالم للقارات للبولو 2026»

فازت الإمارات باستضافة بطولة «كأس العالم للقارات للبولو 2026» خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، اليوم السبت، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد منافسة قوية مع الاتحادين السعودي والنيجيري.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للبولو بيدرو ديلار، استهل اجتماع الجمعية العمومية بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومن بينها الملفات المترشحة لاستضافة كأس العالم للقارات، لتتم الموافقة بالإجماع على الملف الاماراتي، الذي قدمه وفد اتحاد البولو الذي شارك في اجتماع الجمعية العمومية.

وأعرب رئيس اتحاد الامارات للبولو محمد خلف الحبتور عن سعادته البالغة بفوز ملف الامارات باستضافة وتنظيم الحدث الذي يمثل قمة اللعبة ويجمع أبرز نجوم العالم، وقال في تصريحات صحافية: «إن الفوز بحق تنظيم كأس العالم للقارات محصلة للجهود التي بذلها مجلس الإدارة لإقناع الاتحاد الدولي بملف الترشح».

ووجه الحبتور شكره الى الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، والى مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لدعمهم وتعاونهم مع الاتحاد.

وأضاف: «نشكر جهود سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم الداعم القوي للعبة، وكذلك مجموعة الحبتور ونادي الحبتور للبولو والفروسية، ونادي دبي للفروسية والبولو، ونادي (ديزرت بالم) على جهودهم في تطوير اللعبة ووصول بولو الإمارات لمرحلة العالمية».

من جهته، قال رئيس وفد ملف الإمارات سعيد بن دري: «إن الإمارات ستكون مقبلة على استضافة أكبر حدث في تاريخ اللعبة الذي تحقق بجهود العديد من الهيئات والمؤسسات الرياضية في الدولة والتي عملت بجهود مخلصة لإعداد ملف على قدر عال من الكفاءة يعكس المكانة التي تتمتع بها الامارات على المستوى العالمي بشكل عام والرياضي بشكل خاص».

وأكد الحبتور أن «الملف الإماراتي حاز على إعجاب وإجماع من مسؤولي الجمعية العمومية نظرا للنقاط القوية التي تمتع بها الملف كما كان هناك دورا كبيرا للسفارة الإماراتية في الارجنتين الذين أحاطوا الوفد الاماراتي المشارك في اجتماع الاتحاد الدولي للبولو بالاهتمام والدعم الكبيرين بتوجيهات السفير سعيد عبدالله القمزي، والمتابعة الشخصية والحضور لسكرتير اول السفارة راشد الحمودي».