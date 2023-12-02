مفاجأة

تلقى جمهور أحد أندية دوري المحترفين مفاجأة سارة، بعدما تأكد عدم خطورة إصابة لاعب أجنبي تردد أنه سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم، بينما لم يعلن النادي عن تفاصيل الإصابة وفترة غيابه، لتجهيزه لمباراة مرتقبة سيخوضها الفريق في الدوري.

توصية

لعبت التوصية التي تلقاها الإداري في النادي الكبير من لاعب فريق منافس دوراً حاسماً في التعاقد مع المدرب الأجنبي، إذ كان رأي اللاعب في المدرب الذي تدرّب تحت قيادته إيجابياً، على الرغم من إقالته بشكل مفاجئ.

ضغط

حصد اللاعب الذي انتقل في بداية الموسم الحالي إلى أحد أندية أبوظبي ثمار الصبر والاجتهاد، إذ تم خلال حقبة المدرب المقال توظيفه في خانة جديدة، ما ألقى عليه الكثير من الضغط، وكاد اللاعب أن يقدم طلب العودة لناديه السابق.

تحديث

أظهرت جولة في المواقع الإلكترونية الرسمية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، أن بعضها لا يتم تحديثها بصورة أسبوعية، من خلال نشر المباريات والمؤتمرات الصحافية، على الرغم من لوائح الرابطة، إذ يتسبب ذلك في عدم توافر المعلومات عن الفريق.

استغناء

كشف إداري في شركة كرة القدم لنادي محترف أنها ستضطر إلى الاستغناء عن أحد أفضل لاعبيها الأجانب، إذا لم يتمكن من الانسجام مع زملائه، على الرغم من إمكاناته الفنية المميزة.

اعتزال

قال مدرب عربي عمل في فرق المراحل السنية لكرة القدم، إنه اعتزل المهنة وتوجه إلى العمل موظفاً في أحد المحال التجارية، بسبب ضعف الرواتب المقدمة له، على الرغم من خبرته المتراكمة.

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