4 نزالات لمنتخب الجودو اليوم في بطولة «طوكيو غراند سلام»

يخوض منتخب الجودو اليوم أربعة نزالات في تصفيات الدور التمهيدي للوزن الخفيف ببطولة طوكيو «غراند سلام»، التي تنطلق بمشاركة 506 لاعبين ولاعبات من 84 دولة.

وتقام البطولة في ختام بطولات «غراند سلام» الكبرى لعام 2023، بإشراف الاتحاد الدولي، ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتجرى قرعة البطولة عبر «تقنية الفيديو» بالقاعة الرياضية بفندق طوكيو «متروبوليتان»، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة.

ويمثل منتخب الجودو اللاعبات: بشيرات خوردي في وزن «تحت 52 كغم»، وميثاء محمد النيادي في وزن «تحت 57 كغم»، وباتسو ألتان في الوزن نفسه، واللاعب نارمند بيان في وزن «تحت 66 كغم».