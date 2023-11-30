علي خوري عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ

فاز عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ، التي جرت بالتزامن مع منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي أقيمت في مدينة البوفيرا البرتغالية، حيث شهدت انتخابات الدورة الأولمبية الجديدة للاتحاد الدولي (الواكو) 2023-2027، وأسفرت نتائجها عن فوز البطل العالمي السابق الإيرلندي روي بيكر برئاسة الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ بأغلبية 47 صوتاً.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله النيادي: «فوز علي خوري يؤكد المكانة المهمة التي قطعها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في خططه وبرامجه المتنوعة، ومحاوره الداعمة لتطوير منظومة اللعبة، والإسهام في مشهد صناعة القرار الرياضي الدولي، بجانب تعزيز حضور الكفاءات والكوادر الإدارية في الاتحادات القارية والدولية، تأكيداً لإمكانات أبناء الإمارات، ودورهم الفاعل في تحقيق الإضافة والنجاح في شتى المناصب وبمختلف المجالات».