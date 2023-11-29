اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، المنبثقة من اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي، للتعريف بالأدوار بين العضوات ووضع الخطة الاستراتيجية التطويرية، لتحقيق الأهداف المنشودة لدعم رياضة المرأة الخليجية.

وترأست الاجتماع المهندسة غالية المناعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، رئيسة اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، بمشاركة عضوات اللجنة وفاء إبراهيم خليل سلمان الجزاف، رئيس دعم المراكز الشبابية بوزارة شؤون الشباب، وعضو لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي بمملكة البحرين، وموضي عبدالعزيز السديري، أخصائي أول علاقات دولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومقرر لجنة المرأة بالرياضة السعودية، وسعادة بنت سالم الإسماعيلية، نائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية، وخبيرة الرياضة النسائية بمكتب وكيل الرياضة والشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومها يوسف العبدالجبار، أمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية.

وصادقت اللجان الأولمبية الخليجية على مقترح دولة الإمارات بإنشاء المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، خلال الاجتماع الـ 97 للمكتب التنفيذي، عقب رفعه من اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد اجتماعها الثاني الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، عضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي قدمت خلاله مقترح دولة الإمارات لإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية.

وقالت نورة السويدي: "يسعدني أن أثمن جهود اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرص العضوات على تشجيعهن المتواصل لجميع المبادرات والبرامج الهادفة لدعم رياضة المرأة الخليجية، ولعل من ضمنها مشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، الذي يسعى لتعزيز التعاون مع جميع الاتحادات والمؤسسات المعنية برياضة المرأة في دول مجلس التعاون، لإبراز إنجازات رياضة المرأة وتوثيق نجاحاتها، بما يخلق قاعدة بيانات واسعة تتوحد من خلالها مساعينا لتعزيز انتشار الرياضة، بما يتواءم مع خطط عمل جميع الاتحادات الرياضية التي تسعى إلى تحقيق ذات الأهداف، من خلال تنمية الرياضة وتعزيز استقطاب المواهب الرياضية لتوسيع مشاركة المرأة في القطاع الرياضي".

وأكدت أن المنصة تعكس حرص دولة الإمارات على دعم رياضة المرأة والعمل يداً بيد مع أخواتنا في الدولة الخليجية، لترسيخ دعائم الاستدامة وتعزيز دور المرأة في المجال الرياضي، وذلك انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن المستقبل الأفضل مسؤولية مشتركة تتحقق بتكاتف الجميع.

من جانبها أشادت الدكتورة الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، بمقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أن ذلك المقترح يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة الخليجية ونشر رياضة المرأة على أكبر نطاق والمساهمة في تطورها وازدهارها، من خلال تسليط الضوء على نجاحاتها وإنجازاتها.

وأضافت أن المقترح لقي أصداء إيجابية ومباركة من جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما له من أهداف إيجابية على صعيد تطور رياضة المرأة، عندما يتم تخصيص منصة إعلامية موحدة لإبراز أنشطة المرأة الخليجية على مستوى الرياضة ويوثق قصص نجاحاتها وكافة البيانات والمعلومات، التي ستشكل مرجعاً هاماً لكل الباحثين عن المعلومة من إعلاميين وأكاديميين.

وتوجهت بالشكر الجزيل للجنة الأولمبية الإماراتية ولنورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، عضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني هذا المقترح وتوفير كافة عوامل نجاحه، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للدفع برياضة المرأة الخليجية إلى مستويات أرحب من التطور والنماء.

بدورها قالت المهندسة غالية المناعي: "نتقدم بالشكر للجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإسناد رئاسة اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية إلى دولة الإمارات".

وأضافت "يبذل اتحاد الإمارات لرياضة المرأة جهوداً حثيثة للدفع بملف رياضة المرأة ليس في دولة الإمارات وحسب إنما أيضاً على مستوى دول مجلس التعاون، ليكون أكثر تطوراً ومرونة في استشراف المستقبل، وفق أفضل الممارسات والآليات، مستعيناً بالتكنولوجيا المتقدمة لحصر جميع المعلومات الخاصة برياضة المرأة وتحليلها للوقوف على نقاط القوة والضعف والعمل على إيجاد حلول وخطط للارتقاء برياضة المرأة، وذلك من خلال المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية".

من ناحيتها أعربت سعادة بنت سالم الإسماعيلية، عن تقديرها للجنة الاستشارية لرياضة المرأة بالمكتب التنفيذي لمجلس دول الخليج العربية بالأمانة العامة، لإتاحة الفرصة للجان النسائية الخليجية للعمل على تطوير رياضة المرأة للمرحلة المقبلة، مقدمة شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالاتحاد الإمارات لرياضة المرأة على مبادرة المنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية.

وأضافت "ستلعب المنصة الإلكترونية الموحدة دوراً حيوياً في توثيق هذه الرحلة التاريخية لرياضة المرأة وإنشاء أرشيف شامل لكل فعاليات وأنشطة ومشاركات وقصص نجاح رياضة المرأة الخليجية للمرحلة المقبلة، كما تتيح للرياضيات الخليجيات فرصة للتعبير عن آرائهن وأفكارهن ومشاركتهن في صنع القرارات المتعلقة برياضتهن".

وفي نفس السياق أشادت مها يوسف العبدالجبار، بمقترح دولة الإمارات بإنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية، ولكي تصبح المرجع الرسمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل استعراض جهود الدول الخليجية وتجربتها في تمكين المرأة بالمجال الرياضي.

وأضافت "سيساهم إنشاء منصة موحدة لرياضة المرأة الخليجية، في الارتقاء بمستوى رياضة المرأة في منطقة الخليج، وذلك من خلال تجميع أكبر قدر من البيانات الرقمية والأخبار الرياضية الخاصة بلاعباتنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن هذه المنطلق يسعدنا أن نثمن جهود اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ومساعيه لتحقيق رؤية دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية ونشرها والعمل على تطويرها والارتقاء والنهوض بها محلياً وعربياً".