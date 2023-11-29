العصيمي يحتفظ برئاسة «البارالمبية الآسيوية»

احتفظ ماجد العصيمي، برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية لدورة ثالثة على التوالي تمتد من «2023-2027»، بعد أن نال ثقة القارة الآسيوية بـ38 صوتاً من أصل 39، خلال الانتخابات التي عقدت أمس في الرياض.

وقال ماجد العصيمي، الذي يعتبر أول عربي يحتفظ برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية لثلاث دورات متتالية، في تصريحات صحافية: «إن كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعد فوزي في الدورة السابقة كانت بمثابة وسام على صدري ومسؤولية كبيرة، من أجل إظهار الوجه الحضاري والإنساني للدولة في آسيا والعالم».

وأضاف: «كما أن لقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد دورة الألعاب الآسيوية (جاكرتا 2018)، كان حافزاً وملهماً لي لمواصلة مسيرة العطاء، حيث إن كلمات سموّه المشجعة ودعمه المستمر خير دليل على قرب القيادة ودعمها لأبنائها المتميزين في كل المجالات».

وتابع: «كما أن ثقة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأبنائه من أصحاب الهمم، كانت في محلها، وما زرعه سموّه فيهم من ثقة أتت ثمارها الطيبة في كل المجالات».