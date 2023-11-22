«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» تعلن أسماء الفائزين في نسختها الـ 12

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن دولة الإمارات رائدة في دعم نهج الإبداع في جميع مجالات الحياة ومن بينها الرياضة، وذلك من خلال نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين على إنجازاتهم وتحفيز جميع العاملين في القطاع الرياضي للارتقاء بمستوى العمل من الإنجاز إلى الإبداع.

وقال سموه: «رسّخت القيادة الرشيدة مفاهيم الجودة والإبداع في جميع قطاعات العمل وأصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التميز والإبداع، كما أصبحت راعية الإبداع في الدولة والمنطقة العربية بل والعالم لصناعة مستقبل أفضل لمختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي».

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الذي نظّمته أمس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في «ذا فيو» بجزيرة نخلة دبي، للإعلان عن الفائزين في فئات الدورة الـ12 للجائزة.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، احتفالية الإعلان عن الفائزين بالجائزة، بحضور مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة.

كما حضر الاحتفالية موزة المري أمين عام الجائزة، ومصطفى براف عضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو مجلس الأمناء رئيس لجنة التحكيم بالجائزة، والدكتور خليفة الشعالي، ومنى بوسمرة عضوا مجلس أمناء الجائزة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس ومدير الجائزة، وعصام كلداري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة نخيل، وعدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية.

ونال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية، حيث يرعى سموه الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى، وكذلك البطولات الرياضية الدولية التي تقام في إمارة عجمان، ويدعم سموه هذه الأحداث ويحضرها شخصياً لتحفيز المشاركين وتوفير سبل التطور والنجاح لها.

ونال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة الشخصية الرياضية العالمية، حيث قاد المحامي السويسري أكبر اتحاد رياضي دولي إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتبني المبادرات والأفكار التي تحقق المزيد من النمو والانتشار والتطور للعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم.

فيما نال الشيخ طلال الفهد الصباح جائزة الشخصية الرياضية العربية، حيث قدم الكثير للرياضة في الكويت والمنطقة وقارة آسيا، إذ تولى العديد من المناصب في الكويت ومن بينها رئيس نادي القادسية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ثم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وترأس الوفود الكويتية الرياضية في العديد من البطولات والدورات الرياضية الدولية، كما تولى رئاسة الاتحاد الرياضي لغرب آسيا في عام 2005، وتدرج في المناصب الرياضية الإدارية القيادية المختلفة.

واحتفاءً بالنجاح الذي حققته الجائزة التي تتشرف باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، أصدرت الجائزة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكة نقدية فضية من فئة 50 درهماً.

ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة الأولى من نوعها على الإطلاق شعار واسم الدورة الـ12 للجائزة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما يتضمن الوجه الخلفي للمسكوكة شعار واسم «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية والقيمة الاسمية للمسكوكة، التي تم الكشف عنها بشكل مبتكر خلال الحفل من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وبمشاركة أحد الرياضيين من نادي سكاي دايف للرياضات الجوية.

• «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» أصدرت مسكوكة نقدية نادرة تحمل صورة محمد بن راشد وحمدان بن محمد.