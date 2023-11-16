صفية الصايغ تتأهل رسمياً إلى أولمبياد باريس 2024

تأهلت بطلة منتخبنا الوطني للدراجات صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس 2024 رسمياً بعد رحلة طويلة من المشاركات في البطولات العربية والآسيوية، لتكتب صفية أسمها بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة الإمارات المتأهلين رسمياً إلى البطولة الأولمبية العالمية التي تقام كل 4 سنوات.

وأعلن اتحاد الدراجات واللجنة الأولمبية الوطنية اليوم الخميس صعود صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس رسميا بالنقاط المؤهلة، لتكتب بذلك فصلا جديداً لرياضة الإمارات في الصعود إلى هذا المحفل العالمي حيث لم يسبق صفية الصايغ، من قبل صعود أي دراجة إماراتيا رسميا إلى البطولة الأولمبية.