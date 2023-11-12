الإعلام الإسباني يتحسر على انضمام ابن أسطورة ريال مدريد لـ «الأبيض الشاب»

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن منتخب الإمارات للشباب يستعد للاستفادة بشكل رسمي من خدمات اللاعب الواعد ميغيل سالغادو سانز، بانضمامه إلى قائمة الفريق الذي يستعد للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

وقالت صحيفة «ريليفو» إن «منتخب إسبانيا يتحسر على انضمام ابن أسطورة ريال مدريد السابق، ميشيل سالغادو، بعدما استقر الأخير في دبي منذ فترة طويلة»، موضحة أنه «رغم أن ميغيل مولود في إسبانيا، فإنه حصل على الجنسية الإماراتية، وسيمثل المنتخب الإماراتي لكرة القدم في الفترة المقبلة».

وأضافت: «اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً انضم للمرة الأولى إلى منتخب شباب الإمارات في يوليو 2022، بعدما نشأ في صفوف فريق الناشئين بنادي سيلتا فيغو الإسباني، ثم انضم في فبراير 2022 إلى فريق تحت 17 سنة باكوس فيريرا البرتغالي، وتم تصعيده مباشرة إلى فريق تحت 19 سنة، حيث تألق مع الفريق بإحرازه 13 هدفاً في 31 مباراة الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى جل فيسنتي البرتغالي في يوليو الماضي في أول تجربة احترافية له بعقد يمتد حتى 2026».

وتابعت: «ميغيل خاض ثلاث مباريات ودية مع منتخب الشباب الإماراتي، ويستعد لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب في الفترة المقبلة». وأشارت إلى أن اللاعب الشاب يعد ضمن قائمة من أبرز اللاعبين الذين خسر منتخب إسبانيا فرصة ضمهم، وأبرزهم لاعب ريال مايوركا بابلو مافيو، الذي سينضم إلى منتخب الأرجنتين، والأمر نفسه بالنسبة إلى لاعب ريال مدريد نيكو باز، ولاعب مانشستر يونايتد أليخاندرو غارناتشو، اللذين اختارا اللعب باسم «التانغو» على المستوى الدولي.

يذكر أن ميشيل سالغادو (والد ميغيل) كان من أبرز لاعبي ريال مدريد عبر تاريخه، إذ لعب مع «الملكي» في الفترة الذهبية من 1999 إلى 2009 مع الفريق الذي اشتهر باسم «الغالاكتيوس»، والذي ضم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، أبرزهم: البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي لويس فيغو، والإنجليزي ديفيد بيكهام، والبرازيلي روبرتو كارلوس، والإسباني راؤول غونزاليس، بينما اختار الدولي الإسباني السابق الاستقرار للمعيشة في الإمارات مع أسرته منذ فترة طويلة. وكان منتخب الشباب شارك في بطولة سلوفينيا الدولية الودية، وخاض مباريات مع منتخبات من مدارس كروية مختلفة، كما لعب الشهر الماضي مباراتين وديتين أمام منتخب العراق في معسكر أقيم في دبا الفجيرة، بينما يخوض حالياً معسكراً داخلياً في دبي استعداداً للتصفيات الآسيوية.

• ميغيل خاض 3 مباريات ودية مع منتخب الشباب.

• المنتخب الوطني الشاب يستعد للاستفادة بشكل رسمي من خدمات اللاعب الواعد ميغيل سالغادو.