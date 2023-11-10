تألق أبطال الإمارات في ختام "عالمية أبوظبي للجوجيتسو"

أسدل الستار مساء اليوم على منافسات النسخة الـ(15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. وحضر المنافسات وتوج الفائزين، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 8 ميداليات ملونة في منافسات المحترفين بواقع ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزيتين.

ونجح خالد الشحي من تحقيق فضية ثمينة في وزن 62 كجم، بعد مجاراته لخصمه البرازيلي المتمرس ميران ألفيس في أغلب فترات النزال، لكن عامل الخبرة كان لصالح البرازيلي الذي حسم النزال وحقّق الذهبية.

كما نجح الإماراتي زايد الكثيري في تحقيق فضية وزن 56 كجم بعد نزال متكافئ مع البرازيلي يوري هندريكس الذي حقّق الذهبية.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين.

ومع ختام منافسات المحترفين ضمن النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمكن لاعبو أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تبوء الصدارة، وحل لاعبو أكاديمية A.F.N.T الإماراتية أيضا في مركز الوصيف، وأكاديمية "شيكمات إنترناشيونال" الأمريكية في المركز الثالث.

وعلى صعيد نتائج نهائيات فئة الحزام الأسود ذهبت ذهبية وزن 69 كجم إلى البرازيلي رايموندو سودري، وخطف البرتغالي بيدرو رامالهو ذهبية وزن 77 كجم. كما حصد البرتغالي برونو ليما ذهبية وزن 85 كجم. وسجل البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا انتصارا قوياً وحصد ذهبية وزن 94 كجم. وشهد النزال الأخير فوز البرازيلي فيليبي بيزيرا على الروسي أنطون سيليزنيف وتتويجه بذهبية وزن 120 كجم.

وفي نزالات السيدات، حققت البرازيلية مايسا كالداس بيريرا باستوس ذهبية وزن 49 كجم، وحققت البرازيلية آنا رودريجز ذهبية وزن 55 كجم، وأحرزت البرازيلية جوليا ألفيس ذهبية 62 وزن كجم، وحسمت البرازيلية إنجريد سوسا ذهبية وزن 70 كجم، كما فازت جابرييلي بيسانيا بذهبية وزن 95 كجم.