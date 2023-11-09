الإثارة ترتفع في "عالمية أبوظبي للجوجيتسو" بانطلاق منافسات المحترفين

انطلقت المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان ضمن النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتضمنت منافسات اليوم الأول لفئة المحترفين إقامة المنافسات التأهيلية للدول لحملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث جمعت المنافسات لاعبين من نفس الدولة للتنافس فيما بينهم والتأهل إلى مرحلة التصفيات ومن ثم النهائيات اليوم الخميس للحزامين البنفسجي والبني ويوم الجمعة لفئة الحزام الأسود. ويتأهل لاعبان يحملان نفس الحزام من كل دولة عن كل فئة وزنية.

قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تمثل منافسات المحترفين العنوان الأبرز لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث نشهد على مدى ثلاثة أيام أفضل لاعبي العالم يتنافسون لتحقيق المجد، لا سيّما حملة الحزام الأسود، الذين اعتدنا على أن يقدموا أداءً مبهراً يمهد لهم الطريق نحو التتويج وتعزيز فرصهم في المنافسة لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وأعرب البطران عن سعادته بما شاهده من أداء متميز لأبناء وبنات الوطن الذين نجحوا في حجز مكان لهم في التصفيات النهائية لفئة المحترفين، منوهاً بأهمية أن يكون لدينا أبطال وبطلات على المستوى العالمي ومن خلال أكبر بطولة على أجندة الرياضة الدولية، وهو أمر يدعو للفخر، ونحن على ثقة بقدرتهم على مواصلة المسيرة والوصول إلى منصات التتويج.

وقال طارق عمر البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: تحتفل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها لهذا العام بخمسة عشر عاماً من التميز.

ولقد نجحت هذه النسخة في استقطاب مشاركة خارجية غير مسبوقة بلغت 4000 لاعب توافدوا إلى العاصمة أبوظبي من 127 دولة حول العالم على رأسها البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.

ويضيف البحري:تعكس مستويات المشاركة القياسية من أبرز الأندية والأكاديميات حول العالم إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها البطولة وخصوصاً على صعيد الارتقاء بمسيرة اللاعبين الاحترافية، كونها تؤثر بشكل مباشر في تصنيفهم العالمي المعتمد من قبل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، إذ تمنح 4000 نقطة لأصحاب المراكز الأولى، ما يعزز فرصهم في الفوز بإحدى فئات جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأكّد البحري الجاهزية التامة لاستضافة نهائيات فئة المحترفين يومي الخميس والجمعة، حيث ان فرق عمل الاتحاد تعمل على مدار الساعه لاستضافة آلاف المحترفين وإنتاج بطولة بهذا المستوى المشّرف. وتوقع أن يكون للاعبي الإمارات خصوصاً حاملي الحزامين البني والأسود تقديم مستويات لافتة.

وتمكن عدد من أبطال وبطلات الإمارات من التأهل إلى مرحلة التصفيات لمنافسات المحترفين في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود والتي تقام الخميس.

ويقول ماوريسيو أوسبينا جاراميلو مدرب فئة المحترفين لدى أكاديمية A.F.N.T الإمارتية: «أتحمس لمشاهدة النزالات، ولقد قمنا بالتحضير بشكل جيد والتدريب المكثف قبل شهر من انطلاق البطولة. أعشق هذه البطولة وأجواء منافساتها ولاحظت مدى التطور والنجاح الذي تحققه سنوياً واستقطابها مزيداً من اللاعبين المصنفين الأوائل والأفضل عالمياً».

وقالت حمدة الشكيلي، حزام بنفسجي، من نادي بني ياس والتي تأهلت إلى تصفيات وزن 49 كجم: «يسرني الوصول إلى هذه المرحلة بلا شك، ولكن لا تزال أمامي نزالات قوية لأخوضها. وقد عقدت العزم على مواصلة السعي لأكون أهلاً للتحدي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ولا سيما في ظل احتضانها لأبطال متمرسين عدا عن الحضور الجماهيري اللافت، ما يضفي على الأجواء رهبة فريدة ويحفزني للتركيز أكثر وبذل أقصى جهودي».