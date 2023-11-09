العين يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني كريسبو

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم أمس، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لخلافة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، الذي تم فك الارتباط معه بالتراضي أمس، بصورة مفاجئة. وقال نادي العين في بيان صحافي، إن «الزعيم توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي من المقرر أن يصل الدولة خلال الأيام القادمة لاستكمال إجراءات تعاقده مع نادي العين وتولي مهمة تدريب الفريق الأول رسمياً».

ولدى كريسبو خبرة في المنطقة الخليجية، إذ قاد الدحيل القطري الموسم الماضي وحقق معه لقبي الدوري والكأس في قطر، ورحل عن النادي منتصف الشهر الماضي. وسبق لكريسبو أن لعب لمنتخب الأرجنتين، ولنادي ريفربليت الأرجنتيني، وأندية إنتر وميلان وجنوى في إيطاليا، وتشلسي الإنجليزي.