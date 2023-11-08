المدرب شرودر يرحل عن تدريب العين ويقترب من الاتحاد السعودي

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم إنهاء ارتباطها بالمدرب الهولندي، ألفريد شرودر بالتراضي، معللة ذلك بعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون، مع منظومة العمل المؤسسي بالشركة. وأعربت شركة كرة القدم في بيان صحافي عن خالص شكرها وتقديرها للمدرب الهولندي، ألفريد شرودر، على الجهود التي بذلها مع الفريق خلال فترة توليه مهمة التدريب، متمنين له التوفيق في مشواره القادم.

كما أكد نادي العين، أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيتم خلال الساعات القادمة. وعلى جانب آخر، علمت الإمارات اليوم" بأن المدرب في مفاوضات متقدمة من أجل قيادة فريق الاتحاد السعودي الذي كان بدأ في التواصل مع الهولندي منذ نهاية الشهر الماضي.