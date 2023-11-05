تتويج تايلاند بلقب بطولة آسيا لقوارب "الأوبتمست"

أسدل الستار على البطولة الآسيوية لقوارب "الأوبتمست" مساء أمس على كاسر الأمواج في أبوظبي، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للشراع الحديث، وذلك وسط احتفالية أنيقة أقيمت في الختام مع توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة العالمية.

وشارك في منافسات البطولة 170 متسابقا من 28 دولة نافست على المراكز الأولى في أكثر من فئة على مستوى الفردي والفرق. وعلى مستوى الفائزين عن قارة آسيا حل في المركز الأول فريق تايلاند وثانيا سنغافورة وثالثا منتخب الإمارات متساويا في النقاط مع ماليزيا.

وجاء في المركز الأول على مستوى الفرق منتخب الولايات المتحدة، وحل ثانيا إيطاليا وثالثا تايلاند، كما حلت في الأوائل عن أوقيانوسيا، منتخبي أستراليا ونيوزلندا مناصفة. وفي فئة الفتيات حققت المركز الاول الإيطالية سارة أنزيلوتي، وفي فئة الأفضل عن آسيا حقق المركز الأول من أستراليا أوجوستاس بيولفيداز، وفي الأسطول البرونزي تمكن من تحقيق المركز الأول من السويد لوفيسا أرنيل. وجاء أولا في الأسطول الفضي الماليزي محمد حيلفي، وعن الأسطول الذهبي الإيطالي ماتيا دي مارتينو. وفاز في فئة الفردي للبحار الأفضل السنغافوري إيثان شيا.