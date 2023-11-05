‏الجزيرة بطل «الناشئات» في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

فاز نادي الجزيرة بالمركز الأول لمنافسات الناشئات من حملة الأحزمة الرمادي والأخضر والأصفر والبرتقالي والأزرق والبنفسجي في النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وحلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي بني ياس في المركز الثالث، في المنافسات التي جرت في صالة «مبادلة أرينا».

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ونائب رئيس الاتحاد، محمد الظاهري، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أحمد القبيسي، والأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أمل العفيفي، ونائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، الدكتورة سعاد السويدي.

تشهد البطولة اليوم منافسات فئة الهواة (فوق 18 عاماً) من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، في خطوة تعكس النمو الملحوظ الذي تحققه البطولة عاماً بعد آخر، وتخصيصها يوماً كاملاً لفئة الهواة الذين تساعدهم مثل هذه البطولات في الانتقال إلى مسيرة احترافية في اللعبة.