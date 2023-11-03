شباب الأهلي يهزم كلباء في "7 دقائق"

عاد شباب الأهلي إلى صدارة مشتركة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مع الوصل بـ 17 نقطة، رغم أن "الامبراطور" يتقدم بفارق الأهداف. وحقق "الفرسان" فوزا مهما خارج قواعده على كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة السابعة. وجاءت أهداف "الفرسان" في الشوط الثاني، وخلال سبع دقائق فقط، عن طريق عبدالسلام محمد، بالخطأ في مرماه "47"، وماتيوس، وعزيز جانييف، "50"، و"54"، بينما سجل هدف أصحاب الأرض، لياندرو "90+1". وتجمد رصيد كلباء، عند سبع نقاط فقط.

وجاءت المباراة لمصلحة شباب الأهلي، الذي تسيد مجريات اللعب منذ البداية، اذ شهد الشوط الأول إضاعة العديد من الفرص عن طريق البديل، ماتيوس والذي أهدر فرصتين وهو على مقربة من المرمى، أحدها انقذها حارس كلباء "المتألق" عيسى الهوتي. لكن كلباء، لم يستطع الصمود أمام شباب الأهلي في الشوط الثاني، لتنهار دفاعاته في سبع دقائق ويستقبل الأهداف الثلاثة، لكنه انتظر حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليقلص الفارق.