فاكوندو: ما شاهدته من مستويات في الدوري فاق توقعاتي

قال لاعب الوحدة، الأرجنتيني فاكوندو دانيال، إن «انضمامه إلى (العنابي) يعد نقطة تحول في مسيرته، بعدما اختار أن يبتعد مبكراً عن الدوري الأرجنتيني، ويبدأ رحلة مختلفة في دوري أدنوك للمحترفين». لافتاً إلى أن المستويات التي شاهدها في أندية المحترفين فاقت توقعاته. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يتابع التطور الكبير الذي شهدته كرة الإمارات، من ناحية ضم أبرز المواهب في الدوري لنيل شرف اللعب مع منتخب الإمارات، مؤكداً أنه حافز إضافي له لتقديم كل ما لديه، ولمواصلة التألق لتحقيق حلمه باللعب لـ«الأبيض»، موضحاً: «جئت إلى هنا منذ فترة قصيرة في يناير الماضي، ومن المبكر الحديث عن حصولي على فرصة اللعب باسم منتخب الإمارات، وأرى أن الهدف الأساسي في الوقت الحالي هو أن أقدم كل ما لدي مع الوحدة، وبشكل تلقائي سأنال الاهتمام اللازم إذا أثبت أنني أستحق الحصول على هذه الفرصة، بعدما شاهدت بالفعل الاهتمام الكبير بالمواهب واللاعبين الشباب في الإمارات».

وأشار فاكوندو، المنضم من أرسنال ساراندي إلى الوحدة، في صفقة انتقال حر في يناير الماضي، إلى أن مستويات أندية الدوري جيدة جداً، وقال: «لم تكن لدي معلومات كافية عن دوري الإمارات عندما تلقيت عرضاً من الوحدة، لكن وجدت على أرض الواقع أن مستويات الأندية مرتفعة جداً، مع وجود عدد كبير من اللاعبين الذين يمتلكون جودة كبيرة».

وأضاف: «أنا في بداية مشواري مع الوحدة، وأرغب في التركيز بشكل أكبر، وأن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات، لأن كرة القدم لعبة جماعية، ولن يعتبر تألقي أو تقديمي مستويات جيدة، من دون أن يحقق الفريق الفوز في المباريات، له فائدة كبيرة، لذلك أتمنى أن يجتمع الأمران بأن أتألق داخل الملعب إلى جانب أن ينافس الفريق على البطولات».

وأضاف فاكوندو (20 عاماً): «لم نبدأ الموسم بشكل جيد في الدوري، لكن لدينا الفرصة لتحسين وضعنا في لائحة الترتيب، ويجب أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها في بعض المباريات». وتابع: «نواجه فترة صعبة بسبب عدم ثبات مستوى الفريق، وتذبذب النتائج، ولكن لدينا ثقة كبيرة بأن يتحسن مردود اللاعبين، خصوصاً أننا نحصل على مساندة جيدة جداً من إدارة النادي والجهاز الفني والجمهور، وأتوقع أن الفوز في أكثر من مباراة بشكل متتالٍ سيمنحنا الثقة بشكل أكبر في أنفسنا، إذ نسعى للتركيز أكثر في الدوري، وكذلك للتعويض في إياب الكأس أمام الجزيرة، حيث لاتزال لدينا الفرصة، رغم خسارتنا في ذهاب ربع النهائي بـ1/0». ومنذ انضمامه إلى الوحدة، ارتفعت القيمة السوقية لفاكوندو من 3.5 ملايين يورو إلى خمسة ملايين.

• نجم الوحدة فاكوندو ارتفعت قيمته السوقية إلى 5 ملايين يورو.

• اللاعب الأرجنتيني انتقل إلى الوحدة يناير الماضي.