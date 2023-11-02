«دبي أوتودروم» تستضيف 12 سباقاً خلال 6 أشهر

تستعد حلبة دبي أوتودروم، لاستضافة 12 منافسة إقليمية ودولية من السباقات التي تشهدها الأشهر الستة المقبلة، ما يعزز مكانتها وجهة رائدة لمنافسات رياضة السيارات في الشرق الأوسط.

ويقام سباق «هانكوك 24 ساعة دبي»، بنسخته الـ19 من سباق التحمل في 13 و14 يناير المقبل.

كما تستضيف الحلبة سباق «الطريق إلى لو مان» بالجولة الثالثة من بطولة «لو مان» الآسيوية، في 4 فبراير المقبل، كما تقام عليها فعاليات بطولة «فورمولا-4» الإمارات وسباق فورمولا الإقليمي للشرق الأوسط يومي 17 و18 فبراير المقبل.

وتشهد الحلبة أيضاً فعالية إحياء سباقات الجائزة الكبرى التاريخية في دبي، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل. وفي الكارتينغ، تقام بطولة «دبي كارتدروم» للتحمل 24 ساعة، بمشاركة فرق من أوروبا والهند والصين ودول الخليج العربية إلى جانب الفرق الإماراتية.