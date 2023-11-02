محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان السعودية باستضافة كأس العالم 2034

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السعودية، بمناسبة حصولها على شرف استضافة كأس العالم بكرة القدم لنسخة عام 2034.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار».

كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن «استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي، ونجاح خليجي جديد، ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة العالمية».

وأضاف سموه: «أبدعت قطر في استضافتها كأس العالم، ونراهن على استضافة المملكة أفضل نسخة في تاريخ الكأس، بمثل هذه المناسبات العالمية تنهض المنطقة وتنمو وتزدهر، ونتفاءل بتحقيق رؤية ولي عهد المملكة أخي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون المنطقة (أوروبا الجديدة).. كل التوفيق لإخواننا في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين».