جائزة «فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تعلن القائمة النهائية للمرشحين

أعلنت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة عن أسماء المرشحين والمرشحات، ضمن القائمة النهائية للجائزة في دورتها السابعة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، ومتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

ويتم الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة في 15 نوفمبر المقبل، في الحفل الذي يقام بأبوظبي.

وشملت قائمة المرشحات في المستوى الفردي لفئة أفضل رياضية عربية: سارة سمير السيد بطلة رفع الأثقال (مصر)، وجوليانا فؤاد فوزي بطلة التايكواندو

(الأردن)، وسمر عامر إبراهيم حمزة بطلة المصارعة الرومانية (مصر).

وفي فئة أفضل رياضية إماراتية، ضمت القائمة فريدة عبدالله الظهوري لاعبة الرماية، وصفية الصايغ بطلة الدراجات الهوائية، وروضة السركال لاعبة منتخب الشطرنج.

وضمت قائمة المرشحات لفئة أفضل رياضية بارالمبية كلاً من: نورة خليفة الكتبي (الإمارات)، وفاطمة عمر (مصر)، وآية الله أيمن عباس (مصر). وفي فئة أفضل رياضية ناشئة، ضمت القائمة: شمس أحمد (مصر)، ويارا خالد بن ثاني (البحرين)، ومريم عدنان آل علي (الإمارات).

وفي فئة أفضل مدرب/مدربة، ضمت القائمة كلاً من: هشام إسماعيل عزالدين (مصر)، وسناء سمير المرداسي (تونس)، وعلاء الدين حسن كامل (مصر). وفي فئة أفضل إعلامية، ضمت القائمة: هبة حامد الصباغ (الأردن)، وأميرة جمال عمار (مصر).

أما فئة أفضل أم رياضية، التي استحدثتها اللجنة المنظمة في الدورة الحالية، فشملت كلاً من: زغفرانة أحمد الحوسني (الإمارات)، والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينغ، حمدة ومريم الحوسني، وليليان نشأت توفيق (مصر)، والدة لاعبة الجمباز الإيقاعي فرح صدقي، وانتصار محمد السواحلي (السودان)، والدة سلمى أنيس بطلة الأولمبياد الخاص في السباحة.

وعلى مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، تضمنت القائمة لفئة أفضل فريق: مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفريق نادي بني ياس للجوجيتسو، وفريق نادي الفجيرة للألعاب القتالية.

وفي فئة أفضل مبادرة إبداعية، ضمت القائمة قرية الإمارات العالمية للقدرة، مؤسسة خطوات لتشجيع رياضة الأطفال، والقيادة العامة لشرطة دبي.