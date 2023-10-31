30 متزلجاً في فريق «سكي دبي» للموسم الجديد

أعلن «سكي دبي» عن فريق موسم 2023-2024 الذي يحظى برعايته، بعد اختيار المتزلجين على الجليد والألواح الأكثر تميزاً وموهبة في المنطقة.

وتضمّ المجموعة المتنوعة التي تنتمي إلى 11 جنسية مختلفة، وأكثر من 30 رياضياً ورياضية من أصحاب المهارات العالية، من بينهم 12 إماراتياً، وتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و20 عاماً.

وشمل برنامج الرعاية، للمرة الأولى هذا العام، الرياضيين الصغار من هواة رياضات الثلج، الذين تتراوح أعمارهم بين سبع و10 سنوات.

ويضمّ فريق موسم 2023-2024 من تخصصات رياضية مختلفة في الثلج، ومن بينها: فريق سكي دبي للتزلج الحرّ، وفريق للتزلج على الألواح، وفريق للتزلج الألبي على الجليد، وفريق الإمارات الوطني للتزلج على الجليد، وفريق الإمارات الوطني للتزلج على الألواح، وفريق الإمارات الوطني للتزلج الحرّ.

ومن أبرز رياضيي الفريق الوطني الإماراتي، الذين اختارهم «سكي دبي» واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، آمنة المهيري (16 عاماً)، وسلطان الكندي (17 عاماً).