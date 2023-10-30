12 لاعباً يمثلون منتخب بناء الأجسام في مونديال إسبانيا

يغادر اليوم منتخب بناء الأجسام والفيزيك إلى مدينة برشلونة الإسبانية، للمشاركة في مونديال إسبانيا المقام بين الأول والسادس من نوفمبر المقبل. ويمثل المنتخب في البطولة العالمية 12 لاعباً، هم: ثاني خميس الحمادي (75 كيلوغراماً)، وأحمد رستم (80 كيلوغراماً) وعبدالله رستم (85 كيلوغراماً)، وسعيد درويش (90 كيلوغراماً). وفي فئة الأساتذة (الماستر) خالد الفلاسي لفئة أكبر من 40 سنة، وفي الكلاسيك سعيد علي عباس لأكثر من 175 سنتيمتراً، وأحمد الحمادي لأكثر من 182 سنتيمتراً. وفي الفيزيك عمر المهيري لفئة أكثر من 170 سنتمتراً، وعلي ضاوي لأكثر من 182 سنتمتراً، وفي فئة الفيزيك للأساتذة (الماستر) عبدالله الختال وعصام الغص، وفي فئة (الموسكلار فيزيك) ربيع الزعابي لفئة أكثر من 175 سنتمتراً.