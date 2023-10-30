المنتخب يطلب الصدارة من كازاخستان في مونديال «الكرة المصغرة»

يخوض المنتخب الوطني اليوم، مباراة صعبة في ختام الدور الأول من بطولة العالم لكرة القدم المصغرة، المقامة في رأس الخيمة، على ملاعب جزيرة المرجان. وكان «الأبيض» حسم تأهله إلى ثمن النهائي بعد تحقيق الفوز أول من أمس، بهدفين لصفر على منتخب غانا ضمن الجولة الثانية. وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد المنتخب ست نقاط من انتصارين في المركز الثاني للمجموعة الأولى، خلف كازاخستان المتصدر بفارق الأهداف، حيث تأهلا معاً إلى الدور الثاني.

وستكون مباراتهما اليوم على الصدارة، حيث يتوقع أن يواجه المنتخب إما جورجيا أو المكسيك في ثمن النهائي، بحسب تصدّره من عدمه للمجموعة اليوم.

وفي بقية مباريات اليوم، تلتقي المكسيك مع غواتيمالا، وجورجيا مع أيرلندا، وإسبانيا مع السودان، والجزائر مع تايلاند، والتشيك مع أوكرانيا، وأمريكا مع رومانيا، فيما تلتقي غانا والهند في مباراة بعيداً عن سباق التأهل أو الصدارة، بعدما مُني كل منهما بخسارتين متتاليتين. وقال مشرف المنتخب، جاسم البحري لـ«الإمارات اليوم»، إن لاعبي المنتخب قدموا أداء مميزاً أمام غانا، بخلاف مباراة الهند في الجولة الأولى.

وتابع: «تميز المنتخب بالأداء الجماعي، وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر لولا صلابة الدفاع الغاني، والمهم هو حصولنا على النقاط لمواصلة المشوار، ونترقب مواجهة مع كازاخستان ستكون صعبة، كونه أحد المرشحين للقب البطولة، ونطالب الجمهور بالحضور بكثافة لدعم المنتخب».