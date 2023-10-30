افتتاح بطولة آسيا لقوارب «الأوبتمست» اليوم على كورنيش أبوظبي

يقام اليوم حفل افتتاح البطولة الآسيوية لقوارب فئة «الأوبتمست» المقامة على كورنيش أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي. ويشارك في البطولة، 170 متسابقاً من 28 دولة، بينهم منتخب الإمارات. وبدأت، أمس، مرحلة الفحص الفني وقياسات كل القوارب المشاركة للبحارة، وأيضاً التسجيل الرسمي. وتسمح قوانين البطولة بمشاركة دول من خارج المنظومة الآسيوية، وأيضاً الدول المندرجة ضمن منظمة الأيودا.

وينطلق حفل الافتتاح على كاسر الأمواج وفي معسكر المنافسة، حيث ستطوف بداية الحفل، أعلام الدول المشاركة في المنافسة، ثم تستمر فقرات حفل الافتتاح المختلفة. وتستمر السباقات بشكل يومي في موقع المنافسة خارج جزيرة اللولو، وعلى المسار المخصص للبطولة حتى اليوم الختامي السبت المقبل، الذي سيشهد تتويج الأوائل والفائزين على مستوى البطولة العالمية.