مريم الزيودي تهدي الإمارات ذهبية في ختام «البارالمبية الآسيوية»

أسدل الستار، أمس، على مشاركة بعثة الإمارات في النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية، وذلك بزيادة حصاد الميداليات، بعد أن أحرزت لاعبة منتخب ألعاب القوى مريم الزيودي، ميدالية ذهبية جديدة في رمي القرص. واحتلت الإمارات المركز الأول في الدورة على المستوى العربي، بـ11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات). ونجحت الزيودي في الظفر بذهبية مسابقة رمي القرص فئة F40، وتحقيق رقم آسيوي جديد، قدره 21.97 م، وجاءت سارولتوجز داجفادورج من منغوليا ثانية، ومدينا مختاروفا من أوزباكستان ثالثة.

وهذه الميدالية الثانية لمريم الزيودي بعد أقل من 24 ساعة من فوزها بفضية دفع الجلة، أول من أمس، ولم يسبق لها تحقيق ميداليات في الألعاب البارالمبية السابقة، حيث كان ترتيبها الخامس، في كلا المسابقتين، في دورة جاكرتا 2018.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها الغامرة بإسهامها في ختام مسيرة بعثة الإمارات في الدورة بالحصول على الميدالية الذهبية، ورفع حصيلة ميداليات بعثة منتخباتنا الوطنية، وتحقيق رقم قاري جديد، مؤكدة في تصريح صحافي فخرها بتحقيق هذا الإنجاز في اليوم الختامي، كي تهديه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وفي بقية نتائج اليوم الأخير، حل عمير يونس سابعاً في مسابقة الرمح فئة F55، بينما جاءت مريم المطروشي سادسة في دفع الجلة فئة F46، واحتل أحمد البلوشي المركز الرابع في مسابقة وزن فوق 107 كغم، برفعات القوة. ومن المقرر أن تغادر بعثة الإمارات مساء اليوم عائدة إلى الإمارات.

وتوزعت ميداليات الإمارات بين ذهبية لمحمد القايد في سباق 800 متر، وذهبية نورة الكتبي في دفع الجلة، وذهبية وبرونزية لعبدالله سلطان العرياني في الرماية، وذهبية وبرونزية للزيودي، في رمي القرص ودفع الجلة، وفضية وبرونزية لذكره الكعبي في رمي الصولجان ودفع الجلة، وفضية لسيف الظاهري في الرماية، وفضية لمحمد الكعبي في دفع الجلة، وبرونزية لسيف النعيمي في الرماية. وتصدرت الصين الترتيب العام للدورة بـ521 ميدالية، وتلتها إيران بـ131 ميدالية متفوقة بالذهب على اليابان الثالثة (150 ميدالية).

• 11 ميدالية احتلت بها الإمارات الصدارة عربياً في ترتيب الدورة البارالمبية الآسيوية.