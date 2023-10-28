كوريا تشارك إسبانيا في صدارة «مونديال غولف السيدات» في أبوظبي

تقدم فريق كوريا الجنوبية ليشارك إسبانيا صدارة الترتيب في ختام الجولة الثالثة من منافسات النسخة الـ30 من بطولة العالم للغولف لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» أمس، والتي تقام في نادي أبوظبي للغولف، وسط ترقب لهوية الفريق الفائز في الجولة الختامية التي تقام غداً.

نجح المنتخب الكوري في التقدم من المركز الرابع إلى الأول بعد أداء قوي في الجولة الثالثة بتحقيقه ست ضربات تحت المعدل بمجموع 138 ضربة، ليصبح مجموعه العام 17 ضربة تحت المعدل برصيد 415 ضربة، فيما حافظ المنتخب الإسباني على موقعه في صدارة الترتيب للجولة الثالثة على التوالي، بعدما حقق أربع ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليصبح مجموعه العام 17 ضربة تحت المعدل أيضاً.

وحقق الفريق الإماراتي الذي يشارك للمرة الأولى، أفضل نتيجة له في الجولة الثالثة بتسجيل ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 145 ضربة، ليكون رصيد الفريق الإجمالي 16 ضربة فوق المعدل.

على صعيد الفردي تشاركت التايلاندية نافابورن سونتريياباس والتايوانية هوان-شين هسو صدارة الترتيب برصيد 10 ضربات تحت المعدل.