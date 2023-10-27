دوري الإمارات للسيدات ينطلق غداً بمشاركة 10 فرق

تنطلق يوم غد مسابقة دوري الإمارات للسيدات، للموسم الرياضي 2023-2024، بمشاركة 10 فرق، تمثل نادي أبوظبي الرياضي، أكاديمية جو برو، أونكس، أمباير، إيليانس، بيك برو أكس، مبادرة، ليوني، بس أس إيه وبنات إف سي.

وتشهد الجولة الأولى من المسابقة خمس مواجهات، حيثُ يلتقي فريقا إيليانس وبيك برو أكس، ويواجه فريق مبادرة فريق أونكس، بينما يحل فريق بنات إف سي ضيفاً على فريق بي إس إيه. فيما يستضيف نادي أبوظبي الرياضي فريق أمباير، ويحل فيرق ليوني ضيفاً على فريق أكاديمية جو برو.

وتٌقام المرحلة الأولى من مسابقة دوري الإمارات للسيدات بنظام الدوري من دور واحد، وبعد انتهاء هذا الدور تأتي المرحلة الثانية من المسابقة، والتي سيتم فيها تقسيم الفرق إلى تصنيفين حسب ترتيبهم في جدول المسابقة، بحيث يضم التصنيف الأول الفرق من المركز الأول إلى الخامس، بينما يضم التصنيف الثاني الفرق من المركز السادس إلى العاشر، لتستكمل المنافسة بين الفرق بنظام الدوري من دورين "ذهابا وإيابا"، على أن يتم تتويج الفريق المتصدر من كلا التصنيفين في ختام المسابقة.