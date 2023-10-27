منتخب "الشاطئية" يلعب على البرونزية في "دولية نيوم"

حقق منتخب كرة القدم الشاطئية الفوز على نظيره التركي بنتيجة (4-2)، وذلك في المباراة التي جرت اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة نيوم الدولية المقامة في السعودية. وسجل أهداف منتخبنا الوطني كل من، علي محمدي "هدفين"، وعبدالله عباس، ووليد بشر.

وبهذا الفوز، حجز أبيض الشاطئية مقعده في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها في ثلاث مباريات، حيثُ فاز على منتخبي إسبانيا وتركيا في الجولتين الأولى والثالثة، بينما خسر مباراته أمام المنتخب البرازيلي في الجولة الثانية. ويخوض المنتخب مساء يوم غد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب الفائز من مباراة ألمانيا أو إنجلترا.