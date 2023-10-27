17 لاعباً في تجمع منتخب السلة اليوم استعداداً لبطولة العرب

كشف المدير الفني لمنتخب السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن خريطة إعداد «الأبيض» للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في مصر وتنطلق 26 ديسمبر المقبل، وتتضمن ثلاث محطات، تدشن اليوم بتجمع أول في دبي يمتد حتى الأحد المقبل، يشارك فيه 17 لاعباً. وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «جهود كبيرة بذلت في الأيام الماضية من قبل الاتحاد، لتأمين كل متطلبات نجاح التجمع الأول استعداداً للبطولة العربية، بعد توجيه الدعوة لـ17 لاعباً للانضمام إلى التجمع الذي يقام في صالة (فيستيفال بلازا) التي يديرها نجم السلة اللبنانية فادي الخطيب في جبل علي، ويمتد حتى الأحد المقبل».

وأوضح: «كان من الصعوبة تأمين صالة للتجمع في ظل الخريطة المزدحمة للمسابقات المحلية في كل الألعاب الجماعية، قبل أن نتمكن مجدداً من خلال الشراكة التي تربط اتحاد السلة مع فادي الخطيب في تأمين صالة جبل علي لإعداد المنتخب، على أن تتبعها محطة أخرى في نوفمبر، ثم محطة ثالثة أخيرة تمتد خمسة أيام قبل التوجه إلى مصر».

وأضاف: «سنركز خلال التجمع على تصحيح نقاط الضعف التي عانى منها المنتخب خلال مشاركاته السابقة، من خلال محاضرات نظرية ومقاطع فيديو تسلط الضوء على مكامن الخلل التي يجب تداركها قبل الاستحقاق العربي، الذي يعتبر محطة أساسية قبل مشاركة (الأبيض) فبراير المقبل في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، التي نعول عليها لعودة المنتخب إلى مكانته الطبيعية بين المستوى الأول (A) قارياً، الذي يسمح للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم».

وشدد بن الحبيب على أن اتحاد اللعبة يعمل منذ سنوات على بناء منتخب متجدد، كان من ثمار ذلك الفوز بذهبية الألعاب الخليجية في 2022، ثم الحرص على خوض مباريات دولية ودية عالية المستوى، والمشاركة في بطولات عديدة، وذلك لإيجاد التجانس المطلوب بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة.

وقال إن المنتخب يسعى لتحقيق الاستفادة المطلوبة في بطولتي العرب، و«دولية دبي» يناير المقبل، قبل خوض الاستحقاق الآسيوي.