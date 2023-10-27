صدارة ثلاثية لمونديال السيدات للغولف في أبوظبي

أسفرت منافسات اليوم الثاني من النسخة 30 من بطولة العالم للغولف لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» المقامة حالياً على أرض نادي أبوظبي للغولف، عن صدارة ثلاثية بين: إسبانيا وتايلاند وأستراليا التي تساوت برصيد 13 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة.

واستمر المنتخب الإسباني بموقعه في صدارة الترتيب لليوم الثاني على التوالي، ولكن منتخبَي تايلاند وأستراليا تقدما ستة مراكز دفعة واحدة وتشاركا معه الصدارة. ويتوقع أن تمتد المنافسة بشكل متقارب حتى الجولة الأخيرة، مع وجود المنتخب الكوري خلفهم بفارق ضربتين فقط برصيد 11 ضربة تحت المعدل بمجموع 277 ضربة، ثم يأتي منتخبا الولايات المتحدة وإنجلترا بدرجة أقل برصيد سبع ضربات تحت المعدل بمجموع 281 ضربة. ويوجد المنتخب المغربي في المركز الـ17 برصيد ضربة واحدة فوق المعدل بمجموع 289 ضربة، يليه المنتخب الإماراتي.

ويسدل الستار غداً السبت على التظاهرة العالمية لسيدات الغولف بفئة الهواة والمقامة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.