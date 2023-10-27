رمسـة مـلاعب

إصابة

بات أحد اللاعبين المهمين في نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين مهدداً بالاعتزال بسبب تجدد إصابته والتي أبعدته عن تشكيلة فريقه من الموسم الماضي، إذ تجددت إصابة اللاعب في المكان

ذاته خلال الفترة الماضية، ما قد يزيد من فترة غيابه عن الملاعب لمدة غير مُحددة.

بوفتيني

أكدت وسائل إعلام مغربية أن الرجاء البيضاوي يسعى للتعاقد مع مدافع الوصل سفيان بوفتيني، مشيرة إلى أن رحيل اللاعب المغربي يرتبط بموافقة مدرب «الإمبراطور» ميلوش وتعاقد الفريق مع بديل في فترة الانتقالات الشتوية.

صلاحيات

جرد مجلس إدارة نادي لعبة فردية المدير التنفيذي من صلاحياته التي كان يقوم بها مع المجلس السابق، بعدما رصد أعضاء المجلس عدداً من الأخطاء التي تكررت من جانبه أخيراً، وتم نقل معظم صلاحياته إلى نائبه، والذي تتجه النية لتصعيده لمنصب المدير التنفيذي.