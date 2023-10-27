10 أسباب تحفّز الجمهور على المشاركة في «تحدي دبي للياقة»

حددت الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة» 10 أسباب لتحفيز الجمهور على المشاركة في «تحدي دبي للياقة»، التي تمتد على مدار 30 يوماً، وتضم أجندة واسعة من الفعاليات والحصص التدريبية والأنشطة الرياضية المجانية في جميع أنحاء «دانة الدنيا».

وتقام مبادرة اللياقة البدنية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ابتداءً من الغد وحتى 26 نوفمبر المقبل، وتهدف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، من خلال تشجيع سكان المدينة وزوارها على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً، وتالياً الأسباب الـ10:

1- حدث مناسب للجميع

يتمحور «تحدي دبي للياقة» لعام 2023 حول الشمول، ويشجع أفراد المجتمع على المشاركة وتجربة رياضات جديدة، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية.

2- نمط الحياة النشط

بإمكان الجمهور الإسهام في تحقيق هدف دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وسيساعد التزام الجمهور بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

3- البنية التحتية فائقة المستوى

منذ إطلاق «تحدي دبي للياقة» للمرة الأولى في 2017، شهدت دبي تطورات كبيرة في المنشآت والفعاليات الرياضية، وتمتلك المدينة حالياً مجموعة واسعة من مناطق أداء التمارين الرياضية في الهواء الطلق المتاحة مجاناً.

4- التعرف إلى الأنشطة

يقدم «تحدي دبي للياقة» عدداً كبيراً من قرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية والفعاليات والحصص التدريبية والأنشطة لدعم الجميع في تحقيق أهداف 30×30، كما أن الانضمام إليها مجاني.

5- فعاليات مميزة

يشهد التحدي أحداثاً رئيسة، مثل «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد، و«تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، إذ يمكن للمشاركين ركوب الدراجات أو الجري في مسارات تمر بمعالم دبي الشهيرة.

6- نشاطات لكل الأعمار

يقدم «تحدي دبي للياقة» أنشطة اللياقة البدنية للجميع، بغض النظر عن عمرهم أو مستوى لياقتهم البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية، ووصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة، مثل اليوغا الهوائية، والتجديف على الألواح وقوفاً.

7- فعاليات جديدة

تصل دورة 2023 باللياقة البدنية إلى آفاق غير مسبوقة من خلال مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً، بما في ذلك إطلاق الدورة الافتتاحية من «تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية»، و«تحدي دبي الجنوب للجري».

8- عروض حصرية

يتعاون «تحدي دبي للياقة» مع صالات رياضية واستوديوهات اللياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة لتوفير المئات من جلسات وحصص التدريب المجانية خلال التحدي.

9- مجتمع اللياقة البدنية العالمي

«تحدي دبي للياقة» أكثر من مجرد التزام لمدة 30 يوماً، بل يعمل أيضاً على تعزيز الروابط والعلاقات بين الأصدقاء والعائلات والزوار والزملاء والمجتمعات، مع ترسيخ نمط الحياة الأكثر صحة ونشاطاً.

10- تعزيز الصحة

يساعد «تحدي دبي للياقة» الملايين على تحسين صحتهم ومستويات لياقتهم البدنية على مدى السنوات الست الماضية، من خلال تحفيزهم على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً.