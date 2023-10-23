رمسـة مـلاعب

ميلوش

علمت «الإمارات اليوم» أن وكيل أعمال لاعبين عرض على نادٍ في دوري المحترفين التعاقد مع مدافع الجزيرة السابق، الصربي ميلوش كوسانوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما واجه النادي مشاكل في خط دفاعه خلال الموسم الجاري، خصوصاً أن كوسانوفيتش يرحب بالعودة إلى الإمارات رغم ارتباطه بعقد مع أوجبيست المجري.

رحيل

يستعد أحد اللاعبين العرب في دوري أدنوك للمحترفين للرحيل عن فريقه للعب في دوري عربي آخر في شمال إفريقيا، وذلك بعد أن توصل اللاعب لاتفاق مع ناديه الحالي على الانفصال بالتراضي، وخوض تجربة جديدة على مستوى القارة السمراء.

رفض

رفض أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين عرضاً تلقاه من ناد مجاور للحصول على خدمات مهاجمه (المقيد في فئة المقيم) على سبيل الإعارة، بعد أن خرج من تشكيلة فريقه الأساسية في آخر ثلاث مباريات، إذ أرجع النادي اعتذاره إلى حاجة النادي لجهود اللاعب.