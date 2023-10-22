جوانكا: الوحدة لا يستحق الخسارة في الكأس.. والدليل «4 كرات في القائم»

أكد لاعب الوحدة، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، أنه سعيد بعودته للعب في الملاعب الإماراتية، بانتقاله إلى «العنابي» في الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الشباب السعودي، لافتاً إلى أنه يرى أن الدوري الإماراتي لا يقل إثارة عن الدوري السعودي في قوة المباريات.

وقال جوانكا لـ«الإمارات اليوم» عقب خسارة الوحدة 2-1 من الجزيرة، أول من أمس، في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: «أعرف الملاعب الإماراتية جيداً، منذ لعبت سابقاً مع العين في موسم 2021-2022، وأعرف جيداً الأجواء هنا وطبيعة اللعب وقوة المنافسة بين الأندية، لذلك لا أرى اختلافاً كبيراً بين الدوري الإماراتي والسعودي، خصوصاً أن المباريات في دوري أدنوك للمحترفين تشهد إثارة كبيرة وندية بين جميع الأندية». وأضاف: «أتمنى أن أساعد الوحدة على تحقيق نتائج جيدة، وأن ينافس الفريق على البطولات المحلية خلال الموسم الحالي».

وعن الخسارة من الجزيرة، قال: «الوحدة لا يستحق الخسارة في الكأس.. والدليل على ذلك أربع كرات في القائم من لاعبي الوحدة». وتابع: «تصدى القائم لأربع فرص محققة سنحت لنا للتسجيل في مرمى الجزيرة، فقد لعبنا مباراة جيدة جداً، وأرى أننا نستحق الفوز، وليس الخسارة، خصوصاً أننا قدمنا مستوى جيداً، ولكن لم يحالفنا التوفيق بشكل غريب». وتابع: «بشكل عام حظوظنا قائمة في التأهل إلى نصف النهائي، إذ لدينا مباراة الإياب على ملعبنا، وسنعمل على الحفاظ على آمالنا في المنافسة على اللقب».

وواصل: «علينا أن نغلق ملف الكأس، ونبدأ الاستعداد للعودة لمباريات الدوري، إذ سنلعب مباراة مهمة في الجولة السادسة أمام كلباء على ملعبنا، خصوصاً أننا خسرنا في آخر مباراتين، ونرغب في تحسين وضعنا في المسابقة». وأشار إلى أن حصيلة «العنابي» في الدوري غير مرضية للاعبين، وقال: «بالتأكيد لا نشعر بالرضا على الإطلاق بشأن نتائجنا في الدوري، خصوصاً أن الفريق حقق الفوز في مباراتين، وخسر في ثلاث، ليحتل المركز الـ10 في الترتيب بست نقاط، وأرى أن الفرصة قائمة لتحسين نتائجنا، إذ إن البطولة في بدايتها والمشوار طويل جداً».

وحول رأيه في المنافسة على لقب الدوري، وأبرز الأندية المرشحة، قال: «هناك العديد من الأندية التي ظهرت بشكل جيد، وكما ذكرت الدوري في بدايته ويحتاج إلى (نفَس طويل)، وبشكل عام أرى أن العين وشباب الأهلي والوحدة من أبرز الأندية التي لديها القدرة على المنافسة على اللقب في الموسم الحالي».

وأشاد جوانكا بجمهور الوحدة، وقال: «الجمهور يدعم الفريق بشكل رائع، ويلعب دوراً مهماً في ظهور اللاعبين بشكل جيد، ومن جانبنا نعدهم بأن نقدم كل ما لدينا، وأن نعمل على الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة».

يذكر أن الوحدة تعاقد مع جوانكا البالغ من العمر 30 سنة، قادماً من الشباب السعودي لموسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، إذ يعد انضمام جوانكا إلى «العنابي» التجربة الثانية في ملاعب الإمارات بعد العين، حيث سبق وأحرز مع «الزعيم» لقب الدوري، وشارك معه في 25 مباراة بالدوري، أحرز خلالها ثمانية أهداف، بينما خاض 29 مباراة مع الشباب السعودي الموسم الماضي، وسجل 13 هدفاً. في المقابل لم يحرز أي أهداف مع الوحدة في الدوري خلال الموسم الحالي، إذ خاض ثلاث مباريات، بينما أحرز هدفين في الكأس».

• الدوري الإماراتي لا يقل إثارة عن «السعودي»، إذ تشهد مبارياته ندية كبيرة بين جميع الأندية.

• الدوري في بدايته، وأرشح الوحدة والعين وشباب الأهلي للمنافسة على اللقب.