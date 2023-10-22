الظفرة يهزم مصفوت في دوري «الهواة»

حقق الظفرة فوزاً ثميناً على ضيفه مصفوت 3-2، أمس، في استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى «الهواة».

وسجل للظفرة خليل الحمادي في الدقيقة 21، والغاني ليونارد اميسيميكو (36)، والإنجليزي بنيك افوبي (45+5)، وأحرز هدفي مصفوت محمد موسى (5)، والغامبي الفوسيني جاساما (51)، ليرفع الظفرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، ومصفوت إلى خمس نقاط.

وتعادل العروبة مع ضيفه دبا الفجيرة من دون أهداف، ليصبح رصيد الأول 16 نقطة في الصدارة، ودبا الفجيرة ثماني نقاط بالمركز الخامس.

وتعادل الفجيرة في ملعبه مع «غلف اف سي» 1-1، وسجل للفجيرة الجزائري عكاشة حمزاوي (11)، بينما سجل لفريق «جلف إف سي» النيجيري ايوديكي ادينكا (82)، الذي أصبح رصيده (4 نقاط)، بينما الفجيرة (5 نقاط).

وتستكمل الجولة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بإقامة خمس مباريات، إذ يلتقي الجزيرة الحمراء مع مسافي، والتعاون مع الذيد، والحمرية مع دبا الحصن، ويونايتد مع «سيتي»، وغلف يونايتد مع الرمس.