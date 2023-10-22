المدرجات مكتملة في افتتاح بطولة «أبوظبي إكستريم»

انطلقت، أمس، النسخة الأولى من بطولة «أبوظبي إكستريم» في «مبادلة أرينا»، بحضور سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان إن البطولة، التي تأتي بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، حققت نجاحاً فاق التوقعاتـ، وأوقد حماس الجمهور الذي بات متلهفاً لمعرفة ما قد تحمله من ترفيه وتشويق في دوراتها المقبلة، حيث استقطبت الفعالية إقبالاً لافتاً من عشاق الرياضات القتالية، بعد بيع جميع تذاكرها، وقدمت لهم تجربة مبتكرة تميزت بالجمع بين تقنيات الجوجيتسو المهارية وشراسة الفنون القتالية المختلطة، أمام المدرجات المكتملة بالجماهير.

وسجلت البطولة 14 مباراة قوية، بمشاركة نخبة تضم 28 رياضياً ورياضية من مختلف أنحاء العالم، وحقق نيمان جراسي فوزاً ساحقاً على بين هندرسون، البطل السابق لمنافسات يو إف سي ودبليو إي سي في مواجهة الفعالية الرئيسة للنزالات من دون بدلة.

ودخل جراسي النزال مسلحاً بإرث عائلته العريق في الجوجيتسو، ليواجه هندرسون الذي أظهر براعة منقطعة النظير في الهروب من قبضات خصمه المحكمة خلال جولات المباراة المختلفة، إلا أن جراسي كانت له اليد العليا في تنفيذ الإخضاع، وبطريقة أبهرت الحضور، وأشعلت المدرجات بالهتاف.

وشهدت الفعالية الرئيسة لنزالات البدلة فوزاً كبيراً لإيزاك باهينسي من فريق دريم آرت، على جوستافو باتيستا لاعب فريق آتوس، وجمعت الفعالية الرئيسة للنزالات المشتركة من دون بدلة مارتن فيتوري، حامل لقب الوزن المتوسط لبطولة فيناتور إف سي والمنافس الحالي على لقب الوزن المتوسط لبطولة يو إف سي، مع طارق سليمان، المشهور بإتقان حركات الإخضاع، وتمكن فيتوري من انتزاع الفوز بقرار الحكام بعد خمس جولات صعبة.

وشهد النزال الثاني في إطار الفعالية الرئيسة للنزالات المشتركة من دون بدلة مواجهة شرسة، مزجت بين القوة البدنية والمهارات القتالية، حيث واجه روبيرتو أبريو، المعروف باسم سايبورغ وقائد فريق فايت سبورتس، خصمه الأسترالي صاحب الحزام الأسود أنطون مينينكو، ونجح أبريو في الحصول على اللقب بقرار الحكام، رغم الشراسة التي أظهرها منافسه، وضمن المنافسات فازت سارة جالفاو على فيتوريا جابرييلا.