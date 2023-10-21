5 لاعبين في «المحترفين» على أعتاب الاعتزال

بات سبعة لاعبين في أندية دوري أدنوك للمحترفين على عتبات محطة الاعتزال، في ظل اقترابهم من حاجز الـ40 عاماً، وقياس الأداء وفق دارسات بحثية مختصّة في كرة القدم.

ويتصدر قائمة لاعبي أندية دوري المحترفين الذين اقتربوا من محطة الاعتزال، الأسطورة إسماعيل مطر (40 عاماً)، الذي أكد في تصريحات صحافية سابقة: «إن الموسم الحالي سيكون الأخير في الملاعب بنسبة 98%»، في قائمة تضم بجواره كلاً من: نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق المحترف حالياً في نادي الإمارات إندرياس إنييستا (39 عاماً)، ومهاجم الشارقة سيبستيان تيغالي، وثنائي خط الدفاع في نادي شباب الأهلي يوسف جابر، ووليد عباس البالغ عمر كل منهم 38 عاماً.

وطبقاً للباحثين في «Baraca Innovation Hub» أحد أهم المراكز البحثية في كرة القدم في إسبانيا، فإن تطوّر البيانات يعطي فكرة واضحة على قياس قدرات اللاعبين البدنية والفنية، ما يسهم بشكل كبير في مساعدة اللاعبين على الوصول إلى سن أكبر في الملاعب.

أما شركة «anylatic Fc» البريطانية التي تملك نموذجاً لقياس تأثير أعمار اللاعبين والتنبؤ بمستواهم في المستقبل، فتؤكد أن تقدم اللاعب في العمر يخفض من معدلات أدائه، مشيرة إلى أن مهارات مثل المراوغة والركض بالكرة تتأثر سلباً بالسن، في حين أن مهارات كالتمرير والتسديد والإنهاء أمام المرمى تتحسّن مع العمر، لأن الخبرة تكون عاملاً مهماً فيها.

وشدد الخبراء إلى أهمية التنوّع في مصادر الغذاء واختلافها طبقاً لعمر اللاعب ومركزه في أرضية الملعب، وهو ما أكده خبير التغذية في نادي ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، كريس روزيموس، بقوله في تصريحات صحافية سابقة: «إن الأيام التي كان يأكل فيها كل اللاعبين النوعية ذاتها من الوجبات قد ولى، وإن ما يجب أن يأكله اللاعب مقرون بعوامل مختلفة مثل العمر والمركز الذي يلعب به، ونسب الدهون والأملاح في جسده وحالته الجسدية والبدنية، إذ إن كل من أسطورتي الكرة كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، يلتزمان بنظام غذائي صارم».

• مصادر الغذاء واختلافها أصبحت مقرونة بعمر اللاعب ومركزه في أرضية الملعب.

• الموسم الحالي سيكون الأخير لإسماعيل مطر في الملاعب بنسبة 98%.

للإطلاع على الـ5 لاعبين الذين باتوا على أعتاب الاعتزال في دوري أدنوك للمحترفين ووداع المستطيل الأخضر، بعدما قدموا أروع العروض في مسيرتهم العالمية، مثل إنييستا، والمحلية يتقدمهم إسماعيل مطر، يرجى الضغط على هذا الرابط.