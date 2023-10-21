"ويذاوت إيه فايت" ينتزع لقب "كولفيلد كب" الأسترالي

انتزع الجواد "ويذاوت إيه فايت" بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدربين أنثوني وسام فريدمان، لقب سباق "كولفيلد كب" المخصص لخيول الفئة الأولى "جروب1" لعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 2400 متر عشبي، وجرى اليوم على مضمار "كولفيلد" الأسترالي الشهير.

وأضاف "ويذاوت إيه فايت" الانتصار العاشر لمسيرته في عالم السباقات، والأول له في سباقات "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ونجح الفارس مارك زاهرا، في قيادة "ويذاوت إيه فايت" للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان له عند المنعطف الأخير ودخول الخط المستقيم لمضمار "كولفيد"، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و26 ثانية و45 جزء من الثانية، بفارق "الرأس" عن صاحب المركز الثاني "ويست ويند بلوز" بإشراف المدربين سايمون وإي دي كريسفورد وقيادة الفارس جيمي سبنسر، فيما ذهب المركز الثالث للجواد الفرنسي "غولد تريب" بإشراف المدربين ساريون ماهر وديفيد بوتاس، وقيادة الفارس بين ميلهام.