"أدميتد" يكشف عن موهبة واعدة في سباقات السرعة بلقب "رول ذا دايس" الأسترالي

كشف المهر "أدميتد" المملوك لـ "غودولفين" وإشراف المدرب جيمس كمنغز، عن موهبة واعدة في عالم سباقات السرعة، بعد نجاحه فجر اليوم، في انتزاع انتصارٍ باهر في سباق "رول ذا دايس" المخصص للخيول المبتدئة لعمر السنتين لمسافة 1000 متر، وجرى على مضمار "بنديجو" الأسترالي

وعرف الفارس ريس ماكلويد، كيفية قيادة "أدميتد" للاندفاع بقوة عند الانطلاق من البوابة الرابعة للسباق، واللحاق سريعاً بوكب خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 200 متر الأخيرة، للانقضاض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق الطول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني المهر الأسترالي "دبلن داون" بإشراف المدربين توني وكليفن ماك أوفي وقيادة الفارس جيمي موت، وواصل جياد "غودولفين" تألقها بحلولها بالمركزين الثالث والرابع للسباق، مع المهرين "رينيجي" بقيادة الفارس فريد كيرسلي، و"سبوتيد" بقيادة الفارس جارود فراي