الزعابي: كلباء حقق العديد من المكاسب بعد الفوز على الشارقة

شدد نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، ومشرف الفريق الأول، أحمد الزعابي، على أن كلباء حقق العديد من المكاسب بعد الفوز 3-2 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على الشارقة أول من أمس، قائلاً أيضاً إن الفريق لم يتأهل بعد وينتظره لقاء إياب يتطلب منه كل التركيز والاستعداد الجيد لحسم التأهل.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا فوزاً مهماً لاعتبارات عدة أهمها أنه تحقق في ملعب الفريق المنافس، كما أنه أمام فريق كبير ويتمتع بإمكانات فنية عالية، وكذلك قاد كلباء لقطع أكثر من نصف الطريق نحو نصف النهائي في بطولة مهمة وتطمح جميع الأندية للفوز بها».

وقال إن معنويات الفريق مرتفعة أيضاً قبل المواجهة المهمة المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين أمام الوحدة. وتابع: «المباراة انتهت وعشنا الفرحة في وقتها، وفتحنا صفحة جديدة وسنعود للعمل والتحضير والتركيز للاستحقاقات المقبلة والمهمة، إذ تنتظرنا مباراة كبيرة مع الوحدة».