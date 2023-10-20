مجموعة الحبتور تطلق مركزًا رياضيًا جديدًا في دبي

أعلنت مجموعة الحبتور، عن افتتاح مركز الحبتور الرياضي، وجهة جديدة لعشاق رياضة البادل والتنس في دبي. ويقع هذا المرفق الحديث في قلب مجمع الحبتور سيتي في دبي، وهو وجهة مهمة لمحبي رياضة المضرب في الإمارات. يضم مركز الحبتور الرياضي خمسة ملاعب - ثلاثة ملاعب داخلية لرياضة البادل وملعبين خارجيين للتنس. تم تصميم الملاعب بعناية لتلبية احتياجات اللاعبين، سواء كانوا يبحثون عن الراحة في مناخ مكيف داخلي أو الإثارة في الهواء الطلق، بغض النظر عن مستوى لعبهم، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين. تتوفر أيضًا خدمات مدربين متمرسين في المركز، حيث يقدمون برامج مخصصة تناسب احتياجات كل لاعب.

وقال حبتور محمد خلف الحبتور، رئيس مركز الحبتور الرياضي: "نحن كمجموعة وكعائلة ملتزمون بالمساهمة في قطاع الرياضة في الدولة ونشجع الناس على اعتماد الرياضة كجزء من أسلوب حياتهم. سواء في لعبة التنس أو البولو أو أي رياضة أخرى ندعمها، نحن حريصون على أن نلعب دورًا رئيسيًا في تطويرها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي."

وأضاف: "أطلق جدي خلف الحبتور أول بطولة لتنس السيدات في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1998، وحتى اليوم، لا تزال بطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات جزءًا ثابتًا في الرزنامة السنوية للاتحاد الدولي للتنس (ITF)، ويشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبين."