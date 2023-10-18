نادي الشارقة يلغي جميع المظاهر الاحتفالية في ربع نهائي كأس الرابطة

قرر نادي الشارقة إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية المصاحبة لمباراته مع اتحاد كلباء التي ستقام غداً في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ويوجه بالاكتفاء بالحضور الجماهيري مع عدم ترديد أية أهازيج.

وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: «نظرا للأحداث المأثوية التي يشهدها قطاع غزة وتضامنا مع الأشقاء الفسطينين، نعلن عن إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية التي تصاحب مباراتنا المقرر لها يوم الخميس 19 أكتوبر على استاد نادي الشارقة ضمن ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبموجبه تقرر الاكتفاء بالحضور الجماهيري، وتوجيه رابطة المشجعين دون بث الأهازيج خلال المباراة، ودون إبداء أي مظاهر احتفالية».