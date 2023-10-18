«أبوظبي اكستريم» تنطلق الجمعة بمشاركة نخبة من المقاتلين

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) اكتمال التحضيرات والاستعدادات لانطلاق بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 1).

وتدشن البطولة نسختها الافتتاحية في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي، الجمعة المقبل في مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة نخبة من الأبطال المعروفين على ساحة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للمنافسة في نزالات مكثفة تتضمن خمس جولات تمتد كل منها لثلاث دقائق.

وبعد إطلاقها في أبوظبي، تبدأ البطولة جولة عالمية لتقام في عدد من المدن الرئيسية حول العالم خلال العامين القادمين ليتم تتويج الفائز بلقب البطولة في كل موسم وفقا للمجموع النهائي من النقاط المكتسبة.

وستسهم هذه البطولة في إعادة رسم مشهد رياضات الجرابلنج والجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وتقديم تجربة غير مسبوقة للجمهور.

وتتضمن فعاليتين رئيسيتين وفعاليتين مشتركتين، فيما تجمع الفعالية الرئيسية للنزالات بدون بدلة بين هندرسون ونيمان جراسي، الذي يحمل الرقم القياسي في إنهاء النزالات بالإخضاع.

وعقدت اللجنة المنظمة للحدث مؤتمرا صحفيا اليوم في مبادلة أرينا، بحضور عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI)، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والأبطال المشاركين في النزالات.

وقال عبد المنعم الهاشمي: «تفصلنا ساعات عن استضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم ADXC، والتي تمهد لعصر جديد في الرياضات القتالية كونها تجمع نخبة من أفضل المقاتلين في العالم، لتقدم منصةً شاملة لرياضتي الجوجيتسو والجرابلينج تتجاوز حدود الرياضات القتالية.. نسعى إلى تعزيز مكانة البطولة على مستوى العالم، فهي ليست بطولة الإمارات فقط وإنما منصة عالمية لجميع الرياضيين الذين كرسوا حياتهم لإبراز قيم الجوجيتسو ومهاراتها الفريدة».