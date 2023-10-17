العصيمي: «البارالمبية الآسيوية» في الصين ستحطم الأرقام القياسية

كشف رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، عن مشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 44 دولة يتنافسون في 22 لعبة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بمدينة هانغتشو الصينية، وسط ترقب أبطال العالم، حيث يقام حفل الافتتاح يوم الأحد المقبل، والختام في 28 من أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لرئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بعد وصوله «هانغتشو».

وقال العصيمي: «آسياد هانغتشو» تعد الحدث الأكبر والأضخم والاستثنائي في تاريخ الحركة البارالمبية القارية، والأكبر قبل النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».وأشار رئيس «البارالمبية الآسيوية» إلى مشاركة 500 حكم ومصنف لأول مرة في مثل هذه الدورات، مبيناً أن نسخة الصين ستشهد تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وقال: «نتطلع إلى أن تحقق (آسياد هانغتشو) الأهداف المنشودة، حتى يفجر كل لاعب طاقاته في هذا المحفل القاري المهم، خاصة أن آسيا تواجه تحدياً جديداً في الصين استعداداً لـ(بارالمبية باريس 2024)».