«بروفة أخيرة» للمنتخب أمام لبنان قبل التصفيات

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، نظيره اللبناني على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في ختام تجمعه الداخلي الذي أقيم في دبي ضمن ثالثة محطات الإعداد للمشاركة في كأس آسيا 2024، والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ونجح الأبيض في الفوز على الكويت في المباراة الدولية الودية الماضية بهدف دون مقابل أحرزه طحنون الزعابي، ويبحث «الأبيض» اليوم عن فوزه الثاني في ختام المعسكر الإعدادي في خطوة جديدة من التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وتعتبر مباراة اليوم البروفة الأخيرة للأبيض الذي سيبدأ مشوار التصفيات بمواجهة الفائز من مباراة نيبال ولاوس يوم 16 نوفمبر المقبل على استاد آل مكتوم في دبي، فيما يواجه منتخب البحرين في المنامة 21 من نفس الشهر، لحساب المجموعة الثامنة.

وكان المنتخب الوطني قد أقام معسكراً خارجياً في وقت سابق من الشهر الماضي أقيم في العاصمة الكرواتية زغرب وشهد خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب كوستاريكا انتهت بفوز الأبيض 4-1.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، على متابعة ورصد أداء اللاعبين الدوليين، خلال المعسكر الحالي وبحث الوجوه الجديدة التي انضمت إلى المنتخب في المعسكر الحالي، وأكد المدرب البرتغالي عقب مواجهة الكويت الودية أن باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب، كما أشار إلى أنه سيتابع دوري الرديف ودوري الدرجة الأولى بحثاً عن لاعبين جدد استعداداً لمشوار المنتخب.

من جهته، أشاد قائد المنتخب الوطني علي خصيف بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة الكويت وبالجهود التي قدمتها بعض العناصر التي تلعب للمرة الاولى في صفوف المنتخب، وقال في تصريحات صحافية «إن الصورة العامة للأبيض بدأت تظهر وتتحسن من مباراة إلى أخرى، وذلك لحرص الجهاز الفني على تعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة بعض النقاط السلبية بهدف تجنبها في المباريات الرسمية».

يذكر أن أول استحقاقات المنتخب سيكون في نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي تجري في قطر مطلع العام المقبل، إذ يلعب الأبيض في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبات إيران وهونغ كونغ وفلسطين.