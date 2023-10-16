أبوظبي تستقبل الفرق المشاركة في «مونديال الغولف»

استقبلت أبوظبي الفرق المشاركة في بطولة العالم للغولف للهواة الرجال «كأس أيزنهاور»، مع قدوم الوفود المشاركة تمهيداً لانطلاق الحدث يوم بعد غدٍ الأربعاء، بمشاركة 36 دولة من جميع أنحاء العالم في هذه البطولة، التي تقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ.

وتم التقاط صورة تذكارية أمام مبنى الصقر المجنح الشهير في نادي أبوظبي للغولف رفقة كأس أيزنهاور، ضمت جوردون سارجنت قائد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، خوسيه لويس باليسترو بارييو قائد المنتخب الإسباني، أحمد سكيك قائد منتخب الإمارات، وبيترو بوفاري قائد المنتخب الإيطالي، ونيك دونلاب أحد أبرز لاعبي المنتخب الأميركي.

ويتطلع اللاعبون المشاركون للسير على خطى بعض أعظم لاعبي الغولف عندما تنطلق المنافسات في الملعب الوطني، حيث غالباً ما تكون بطولة العالم للهواة بمثابة عرض للمواهب الشابة الواعدة في لعبة الغولف، وسبق أن قدمت أساطير ونجوماً توجوا بألقاباً رئيسية كبرى، مثل جاك نيكلوس وتايجر وودز الذين شاركا في هذه المنافسات لفرق الهواة قبل الاحتراف.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.