دبا الفجيرة يتعاقد مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش

أعلن نادي دبا الفجيرة، أمس، التعاقد رسمياً مع المدرب الصربي، زوران بوبوفيتش، لقيادة الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى، بعد اعتذار المدرب المواطن حسن العبدولي، من استكمال قيادته للفريق في الموسم الحالي، وتم التعاقد بحضور الأمين العام للنادي، عبدالله الظنحاني.

وتُعدّ هذه التجربة هي الثانية للمدرب زوران في الإمارات، بعد أن قاد «النواخذة» للصعود لدوري أدنوك للمحترفين في موسم 2021-2022، وفاز معه بدرع دوري الدرجة الأولى.

وكان دبا الفجيرة قد تأهل للعب في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد أن فاز، أول من أمس، على الفجيرة بقيادة المدرب المواطن محمد عبيد الخديم.