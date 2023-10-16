إقامة «الخليجية الأولى للشباب» في الإمارات أبريل المقبل

وافق المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب في الإمارات خلال أبريل المقبل، كما تم اعتماد الألعاب المقترحة من قبل اللجنة المنظمة للدورة.

جاء ذلك خلال الاجتماع 97 الذي عُقد أمس، في مسقط، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوع.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وهم: ناصر التميمي وأمل بوشلاخ، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

وشهد الاجتماع الموافقة على تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بدول المجلس، وفق المجالات التي يمكن الاستفادة منها، مع تأكيد تفعيل مبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل، وتأكيد أهمية مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي.

كما شهد الاجتماع تكليف فريق عمل ببحث أوجه التعاون الدولي المشترك بين دول مجلس التعاون والدول المتقدمة في المجال الرياضي، وبدراسة مدى إمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية في مجال الرياضة.